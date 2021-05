Il prossimo autunno la showgirl Stefania Orlando potrebbe figurare tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”

Stefania Orlando a “Tale e Quale Show”? A lanciare l’indiscrezione è il sito di informazione televisiva TvBlog secondo il quale la showgirl romana, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5, il prossimo autunno potrebbe far parte del cast della nuova edizione del varietà a base di imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno.

Al momento tale speculazione non trova conferme ufficiali, tuttavia gli indizi che il futuro televisivo di Stefania Orlando possa essere a Viale Mazzini ci sono: vanno in questa direzione, primariamente, le sue recenti partecipazioni in veste di commentatrice a Vita in Diretta, programma di infotainment pomeridiano condotto da Alberto Matano.

Senza contare poi che l’ex compagna di Andrea Roncato, forte della sua passione per il canto e la musica (ha pubblicato anche diversi singoli, tra cui Babilonia) sarebbe la concorrente perfetta per un programma come Tale e Quale Show, che dal prossimo anno ha deciso di rinunciare alla pratica del blackface (qui la notizia completa).

“Succederanno delle cose ma non saranno nell’immediato”: così, infine, qualche tempo fa Stefania Orlando tranquillizzava sui social i fan allarmati dal non vederla in tv dopo il Grande Fratello Vip; “è una scelta anche mia“, disse, “ho bisogno di starmene un pò per i fatti miei”. Che tra queste cose che succederanno ci sia anche un’esperienza da protagonista in uno dei varietà di punta di Raiuno?