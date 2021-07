Si avvicina il match tra Inghilterra-Italia, e gli inglesi invocano la coppa al grido di “It’s coming home”. Ecco il significato del coro nato nel 1996

Siamo ormai alla vigilia della finale di Euro 2020. Domani sera Inghilterra-Italia si contenderanno a Wembley la vittoria degli Europei. Gli azzurri nella propria storia hanno centrato la vittoria solo nel 1968, mentre per gli inglesi sarebbe il primo trionfo. Ecco perché gli inglesi invocano la coppa cantando “It’s coming home” durante le partite per la propria Nazionale. Sono in molti, però, a chiedersi il significato di questo coro.

In realtà “It’s coming home” è il verso centrale del ritornello di “Three Lions”, una canzone scritta dalla coppia Frank Sinner e David Baddiel in occasione degli Europei giocati in Inghilterra nel 1996. Il coro significa letteralmente “Sta tornando a casa”, che può riferirsi sia alla Coppa del Mondo, o in questo caso Europea, che al calcio inteso come sport, nel paese in cui è nato.

Dal 1996, quindi, durante ogni partita di un Mondiale o un Europeo, gli inglesi intonano “It’s coming home”, nella speranza di poter vincere quella coppa tanto desiderata. Va detto, però, che negli ultimi anni il coro è diventato più una maledizione, tanto che nel 2016, in occasione della partita persa con l’Islanda, era stato addirittura bandito dal tifo inglese.

Ma le ottime prestazioni nel Mondiale in Russia di due anni dopo lo avevano fatto tornare di prepotenza, anche se poi l’Inghilterra fu stata sconfitta in semifinale dalla Croazia. Durante Euro 2020, che gli inglesi hanno giocato quasi esclusivamente davanti al proprio pubblico, “It’s coming home” è stato eseguito da Wembley in ogni gara vinta, compresa la semifinale con la Danimarca. Domani sera gli inglesi potrebbero finalmente associare il coro ad una vittoria. Noi, ovviamente, ci auguriamo di no.