Jaime Lorente de La Casa di Carta sarà presto papà

Jaime Lorente diventerà papà per la prima volta. Ad annunciare la notizia è il settimanale spagnolo “Hola” il quale ha rivelato che si tratterà di una bambina

Jamie Lorente, il Denver de La Casa di Carta, sta per diventare papà (e no, la mamma non sarà Maria Pedraza). Ad dare la lieta notizia, con enorme sorpresa per tutti, è stato il tabloid spagnolo Hola. Della compagna e futura mamma si conosce solo il nome, Amaia e il mese di nascita della bambina, novembre.

Un fulmine a ciel sereno per tutti i fan dell’attore che è riuscito a nascondere la nuova relazione dopo la fine della storia con la ex collega di lavoro, María Pedraza, conosciuta sul set di Élite nel 2018.

Dopo quasi un anno di relazione, la coppia ha vissuto in un momento di crisi che li ha portati a separarsi per qualche mese. Poi, a inizio del 2020, i due sono stati visti di nuovo insieme a Madrid. L’addio definitivo, invece, è arrivato un anno dopo. Non c’è stata, però, da parte di nessuno dei due attori un vero e proprio annuncio ufficiale della rottura, intuita dagli indizi social. E anche sulla nuova storia Jaime non ha per il momento commentato l’indiscrezione.