L’attrice due volte Premio Oscar Jodie Foster sarà ospite al Festival di Cannes per la cerimonia d’apertura del prossimo 6 Luglio

Jodie Foster torna al Festival di Cannes dopo quarantacinque anni: il prossimo 6 Luglio, l’attrice, regista e produttrice riceverà la Palma d’Oro alla Carriera durante la cerimonia di apertura della kermesse cinematografica d’oltralpe, dove la prima volta approdò che aveva 13 anni, per la presentazione di Taxi Driver regia di Martin Scorsese.

Da allora Foster, che nel 2007 ha reso pubblica la propria omosessualità, ha recitato in oltre 50 film e ne ha diretti quattro. Due i Premi Oscar nel suo palmarès: il primo conferitole nel 1988 per Sotto Accusa, in cui interpretava una cameriera che subisce uno stupro di gruppo, il secondo vinto nel 1991 per il ruolo di Clarice Sterling, agente dell’Fbi ne Il Silenzio degli Innocenti.

Jodie Foster, diventata famosa a 3 anni per uno spot di creme solari e madre di due gemelli di cui non ha mai rivelato la paternità, è molto amica di Mel Gibson al quale è rimasto vicino anche nel momento in cui questi, per alcuni comportamenti giudicati discutibili, era stato allontanato dall’ambiente cinematografico. Sul rapporto con il tempo che passa, a margine del suo cinquantesimo compleanno Jodie Foster disse (chiarendo indirettamente anche la sua posizione rispetto alla chirurgia estetica): “Man mano che il tempo passa, scelgo ruoli di persone più anziane. Non mi interessa interpretare personaggi strani con il volto strafatto di Botox“.