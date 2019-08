A sostenere la squadra campana quest’anno ci sarà anche Fabio Quagliarella. L’attaccante della Nazionale ha acquistato l’abbonamento stagionale in tribuna

Dopo 5 anni la Juve Stabia torna in Serie B e a seguire le vicissitudini delle Vespe nel torneo cadetto ci sarà anche un tifoso d’eccezione: Fabio Quagliarella.

Il capocannoniere dell’ultima Serie A ha, infatti, deciso di acquistare l’abbonamento per l’intera stagione per un posto in Tribuna Vip. Una scelta dettata dal suo amore per la città nella quale è nato e per la passione che lo lega al popolo stabiese.

A conferma della volontà di Quagliarella di prender parte, seppur simbolicamente, alla stagione della Juve Stabia, si è espresso il ds Ciro Polito: “La sua è un’azione che dimostra quanto Quagliarella abbia a cuore le sorti della Juve Stabia”.

Sono 2000 gli abbonamenti già venduti dalla squadra campana che, grazie a un’importante campagna di rafforzamento, punta a compiere una grande stagione e mettere in cassaforte la fondamentale salvezza quanto prima.

La scelta dell’attaccante della Sampdoria di riavvicinarsi al mondo gialloblù ha fatto letteralmente impazzire i tanti tifosi che sperano di vedere un giorno il loro idolo indossare la maglia della sua città.

A 36 anni, infatti, Quagliarella potrebbe decidere, non in tempi brevissimi sia chiaro, di concludere la carriera proprio allo stadio Romeo Menti.