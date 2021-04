Bonucci trona a disposizione di Andrea Pirlo, che ritrova tutti i membri della difesa: il comunicato della Juventus

“Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. Con questa nota ufficiale la Juventus comunica la guarigione del difensore italiano.

Attualmente l’unico calciatore ancora in regime di quarantena è Federico Bernardeschi, la cui positività è stata riscontrata il 6 aprile.

Ora Pirlo avrà a disposizione tutti e quattro i difensori e sarà chiamato a delle scelte in vista della prossima sfida contro l’Atalanta, decisiva per un posto in Champions League (qui il calendario). De Ligt e Chiellini hanno trovato una certa affinità nelle ultime uscite, ma il capitano della Vecchia Signora ha disputato già tre partite in poco più di una settimana. La quarta consecutiva sarebbe un rischio. Potrebbe rivedere il campo Demiral per avere un difensore in marcatura su Zapata.

La Juventus ha dovuto fare a meno di molti giocatori, anche nel momento cruciale della stagione e riavere a disposizione tutta al difesa è una grande arma a disposizione del tecnico.