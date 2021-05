La Juventus e Pirlo continueranno insieme fino al termine della stagione. La dirigenza non vuole cambiare panchina a due settimane dalla fine

La pesante sconfitta contro il Milan (qui la cronaca) ha anticipato i tempi in casa Juventus, che ha deciso di riunirsi e decidere il futuro Andrea Pirlo. Decisivo il vertice societario alla Continassa, dove la dirigenza e il tecnico hanno deciso di continuare fino al termine del campionato.

Potrebbe interessarti:

Le prossime partite saranno decisive per la Juventus, che rischia di non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. I bianconeri dovranno affrontare il Sassuolo, poi l’Inter e infine il Bologna, un calendario molto complicato. Pirlo sarà in panchina anche per le prossime due settimane e avrà la possibilità di giocarsi la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il vicino turno infrasettimanale contro il Sassuolo ha convinto la società a non stravolgere l’ambiente, cercando una scossa dall’interno. Potrebbe essere l’ultimo treno per l’Europa che conta. La Juventus è bloccata nei suoi pensieri negativi e la leadership sarà fondamentale in queste ultime quattro partite. L’esonero per ora sembra soltanto rimandato, difficilmente Pirlo verrà confermato anche per il prossimo anno. I bianconeri riprendono subito con l’allenamento mattutino, con Andrea Agnelli presente.