Juventus, Danilo riacciuffa Lookman su punizione

Era iniziata come la classica serata storta per la Juventus. Dopo la roboante sconfitta in trasferta a Napoli per 5-1 ed i 15 punti di penalizzazione per il caso Prisma, per i bianconeri sembrava essere il finale perfetto per una settimana terribile. Eppure anche dopo essere andati sotto con il gol di un mai sempre più continuo Lookman, i bianconeri reagiscono: prima su rigore (netto) realizzato da Di Maria e poi con Milik. D’altra parte l’Atalanta sembrava aver illuso ad inizio partita, perché nonostante aver segnato la rete d’apertura di gara poi i bergamaschi sono calati vistosamente.

Sarà stata dunque la voglia di rivalsa, o magari il voler approfittare della settimana infernale degli avversari, ma la Dea scende in campo nel secondo tempo con il coltello tra i denti, letteralmente. Appena rientrati infatti, in manco 60” l’Atalanta pareggia con Mæhle, per poi passare avanti al 53′ con ancora Lookman, l’inglese che sta facendo le fortune dei nerazzurri. La Juventus dal canto suo non ci sta, e una decina di minuti dopo trova la rete del definitivo 3-3 con Danilo su punizione.

La gara dunque termina in pareggio, anche se entrambe le compagini hanno dato tutto ciò che avevano per portarsi a casa i tre punti. La Juventus che ha finito il primo tempo in avanti si è vista rimontare e superare in appena sette minuti dall’Atalanta. Danilo però ha rimesso le cose a posto, regalando un punto ad entrambe le squadre.