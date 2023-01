Napoli, Spalletti in conferenza: “C’è da rimanere umili”

Luciano Spalletti in conferenza stampa post Salernitana-Napoli fa il punto sulla squadra e carica l’ambiente.

Napoli: le parole di Spalletti

50 punti sono un girone enorme. Che effetto fa?

“Sono tantissimi. È davvero il momento di fare i complimenti ai calciatori. È sintomo di tantissime cose che la nostra città merita”

Che effetto fa essere paragonato al Napoli di Sarri?

“Quando arrivi a quelle quote lì sono tanti punti. C’è da rimanere umili e da prendere sempre in esame cosa succede”.

Di Lorenzo è il portavoce delle sue idee?

“Di Lorenzo sarebbe stato capitano con chiunque ed avrebbe fatto questo campionato con chiunque. È una persona incredibile. Se non ci hai a che fare non puoi capire quali qualità abbia. È il capitano che indica da che parte si va”

Il divario con la Salernitana si è visto. Come mai la squadra ha trovato delle difficoltà?

“Noi continuavamo a far girare la palla e a schiacciare la Salernitana, ma questo non ci faceva trovare spazi tra le linee. Non siamo stati bravi in queste corse oltre la linea. Anche se abbiamo fatto un buon possesso palla. Poi Anguissa ha rotto gli indugi.”

0-2 dove il Napoli non ha sofferto. Ora si tira una linea dopo il girone d’andata.

“50 punti sono tanti, ma c’è da farne altri 50. Sarà sempre più difficile d’ora in avanti perché ti aspettano e crei stimoli. La partita è una scatola che va riempita di cose.”

Elmas è un giocatore che sta migliorando partita dopo partita

“Io i complimenti li farei a Meret. Perché dopo che sei sotto la pioggia per un’ora non è facile farsi trovare pronti e reattivi. I complimenti vanno a lui. Elmas disperde ancora un po’ di pulizia, ma anche lui è un ragazzo eccezionale”

La decisione sulla Juventus in che modo avrà impatto sulla classifica?

“Ci sono altre squadre che possono insidiare la lotta per lo scudetto. Per noi non cambia assolutamente niente, dobbiamo mantenere questo livello di professionalità”