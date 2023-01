Salernitana, Nicola in conferenza: “Ritrovata compattezza”

Davide Nicola fa il punto dopo Salernitana-Napoli. Il mister ricompatta l’ambiente e carica il morale in vista delle prossime gare.

Salernitana: le parole di Davide Nicola

La Salernitana ha subito la metà dei tiri in porta rispetto al solito, ma è stata meno incisiva. Come valuta la prestazione?

“Valuto la prestazione come una ritrovata compattezza. Riuscivamo a mantenere il baricentro più alto, ma poi prendevamo ripartenze. Incontrando il Napoli non era facile. Si doveva per forza rallentare il loro palleggio. Queste partite sono sempre importanti per crescere”

Come mai la salernitana perde un giocatore a partita?

“Vediamo come sta Gyomber. Lui ha manifestato la sensazione di indurimento. Speriamo non sia nulla di grave.”

L’impressione è che quando questa squadra prende gol si spegne la luce. Cosa succede?

“Io credo che stasera bisogna riconoscere un paio di cose. Dopo una settimana del genere non era facile per i ragazzi dimostrare allineamento e stare bene in campo. La seconda è la forza di un avversario che rispettiamo. In un momento diverso sarebbe potuta essere una partita diversa.”

Sulla contestazione dei tifosi?

“Noi accettiamo sempre qualsiasi esito e qualsiasi umore della tifoseria. La partita di Bergamo è stata vissuta con una forte autocritica, ma stasera non era facile pensare a qualcosa di più. Possiamo sicuramente fare meglio, ma i momenti difficili ci sono per tutti.”

Prima della trasferta disse “questa squadra non può giocare a 4” ed oggi ha giocato a 4. Come mai?

“È partita come un’impostazione a 4, ma per il grande lavoro di Candreva e Dia spesso si trovava a 5. Di fatto non abbiamo scelto di giocare a 5 perché poi avremmo dovuto portare fuori gli esterni. Non era facile da applicare.”

Milioni di persone ora tifano Salernitana per Ochoa. Come ha trovato Memo?

“Per noi è un piacere avere Ochoa. È un atleta molto serio ed ha un’esperienza importante. Mantiene tranquillità da diffondere alla squadra. Ad oggi siamo nella condizione di avere anche un portiere che sa che in questo momento abbiamo bisogno di lui.”

Non sono arrivati rinforzi e siete in emergenza. La difesa è la priorità adesso?

“È chiaro che quando hai un giocatore come Mazzocchi è una risorsa importante per la Salernitana. Da questo punto di vista è normale che devono poter giocare altri tipi di giocatori. Io mi aspetto la crescita di tutti perché è importante avere più risorse, ma in questo momento diversi non ci sono. In questa squadra sta giocando chi performa di più. Ogni allenatore si aspetta di far chiudere il mercato il prima possibile e di avere la squadra definita.”