Sami Khedira è rimasto fuori dai convocati di Sarri per Juventus-Sassuolo per un infortunio: il centrocampista tedesco dovrà essere valutato dallo staff medico

Lunch-match per la Juventus di Maurizio Sarri ma senza Sami Khedira. Il tedesco ha accusato un problema al ginocchio ed è costretto ad alzare bandiera bianca per il match delle 12:30 allo Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Una tegola importante per i bianconeri, già costretti a fare a meno di Adrien Rabiot. L’ex-Stoccarda ha già avuto a che fare con questo tipo di problema lo scorso anno (fu costretto a saltare diversi mesi della stagione) e pertanto lo staff medico ha previsto un programma di prevenzione per curarsi al meglio e rientrare quanto prima in campo.

Dunque, non dovrebbe trattarsi di un infortunio serio per il centrocampista tedesco: per il Sassuolo resta fuori dai convocati, mentre potrebbe già rientrare per la prossima giornata, quando la Juventus sarà impegnata nella delicata trasferta di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Tornando al match odierno, Maurizio Sarri sarà orientato a schierare un centrocampo a tre con Pjanic, Matuidi ed Emre Can. Quest’ultimo era in ballottaggio proprio con Khedira per una maglia da titolare ma la scelta è stata ‘facilitata’, a causa dell’improvviso forfait del numero 6 bianconero.

QUI le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: c’è Ronaldo

Leggi anche