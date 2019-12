L’aggiornamento catalogo Netflix di oggi offre una serie di importanti novità per gli appassionati di film e serie tv. Scopriamole insieme

Netflix è una piattaforma in costante aggiornamento e, giorno dopo giorno, cancella e introduce novità per i suoi clienti. Ecco quelle previste per oggi 1 dicembre 2019.

A stuzzicare la curiosità degli abbonati sono soprattutto due novità seriali: la quinta stagione di The 100, caratterizzata da uno stampo distopico, e la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., basata sull’organizzazione “Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division” dei fumetti Marvel Comics, ovvero l’agenzia fittizia finalizzata allo spionaggio di un mondo popolato dai supereroi.

Tra i film più attesi in streaming, spiccano Il talento di Mr. Ripley con il talentuso Matt Damon, Romanzo Criminale, Indiana Jones e il tempio maledetto e tanto altro. Scopriamo l’elenco completo:

Novità su Netflix

Agents of S.H.I.E.L.D. (serie tv; stagione 6)

The 100 (serie tv; stagione 5)

Death Note (serie tv)

Il talento di Mr. Ripley (film)

Indiana Jones e il tempio maledetto (film)

Il patriota (film)

Knights of Sidonia (serie tv)

Stelle vagabonde (documentario)

44 Gatti (serie tv; stagione 2)

Eastsiders (serie tv; stagione 4)

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir (serie tv; stagione 3)

Blades of Glory – Due pattini per la gloria (film)

Romanzo Criminale (film)

Tenkai Knights – I Cavalieri Tenkai (serie tv)

Franca: Chaos and Creation (documentario)

Superman Returns (film)

Terapia d’urto (film)

Ace Ventura – L’acchiappanimali (film)

Sonic X (serie tv)

The Uninvited (film)

Proposta indecente (film)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (film)

Pets – Vita da animali (film)

Colpevole d’innocenza (film)

Kung Fu Jungle (film)

Tartarughe Ninja (film)

The Condemned – L’isola della morte (film)

Punisher – Zona di guerra (film)

Snitch – L’infiltrato (film)

Pugni d’acciaio e calci kung fu (documentario)

Tee Shot: Ariya Jutanugarn (film)

Space Jungle (serie tv)

In scadenza

Confusi e felici (film)

Leggi anche