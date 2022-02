Juventus, occasione unica anche in piena emergenza

Febbraio è un mese strano per il campionato italiano. Generalmente, chi riesce a superare il secondo mese dell’anno senza intopparsi troppo, costruisce una base importante per gli obiettivi finali. Prendiamo il caso delle prime tre lì davanti. Milan, Inter e Napoli stanno sprecando una dopo l’altra delle occasioni uniche per la vittoria di uno scudetto mai così conteso. E se nessuna delle tre non riesce ad emergere, bisognerebbe fare attenzione un po’ più indietro, perché la Juventus non è una squadra da sottovalutare.

I bianconeri grazie al calciomercato pare abbiano ritrovato energie e motivazioni che fino a un mese fa nessuno credeva fossero ancora di casa a Vinovo. L’arrivo di Vlahovic e di Zakaria stanno dando certezze ad una squadra che fino ad allora stava vivendo una stagione di transizione. Allegri deve essere ora in grado di gestire la situazione mentale e psicofisica al meglio, tentando di esporsi un po’ di più in un gioco che non lo ha mai visto interprete.

La sfida di Marassi

Dopo i paraggi di ieri di Milan e Inter, la partita contro l’Empoli è diventata sicuramente molto più interessante. È vero che la distanza tra la Juventus e la prima in classifica ora è di 10 punti, ma una vittoria oggi metterebbe sicuramente pressione al trio lì davanti. L’unico problema per i bianconeri adesso sembra essere la condizione fisica dei propri giocatori. Sono ben 8 i calciatori indisponibili per la Vecchia Signora, un terzo di rosa per l’esattezza. A causa di tutte queste assenze, Allegri dovrà provare a schierare la formazione giusta, capace di eludere il pressing e il gioco di Andreazzoli.

Il nodo cruciale sarà probabilmente il reparto difensivo, ristretto ai minimi termini. In coppia con De Ligt verrà quasi sicuramente schierato Leonardo Bonucci, il quale nelle ultime 7 partite è partito solo una volta da titolare. A lui il compito insieme all’olandese di tenere a bada gli attacchi e le situazioni da fermo di un Empoli quasi sempre preparata. Il focus sarà tutto su Andrea Pinamonti, giocatore galvanizzato dalla cura Andreazzoli. La sfida tra lui e Vlahovic terrà in piedi una partita davvero interessante.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri