Oroscopo di Paolo Fox Domenica 27 Febbraio 2022: Vergine attivo

Ariete In questa domenica sembrate essere piuttosto nervosi, agitati forse anche un po’ sotto stress, bisogna capire che cosa è accaduto sabato, giornata per qualcuno piuttosto pesante o difficile da gestire, crediamo che adesso il segno dell’Ariete debba fermarsi un attimo a riflettere su quelle che saranno le grandi ambizioni da raggiungere da Marzo a Maggio, saranno mesi di grande forza e da questo punto di vista non bisogna lasciarsi ingannare da una domenica sottotono, che magari porta solo qualche piccola discussione o la vicinanza di persone troppo invadenti.

Toro Continuiamo a credere che le giornate di sabato e domenica siano importanti, il segno del Toro oggi ha ancora una Luna favorevole assieme a Venere e Marte. Tirarsi indietro è impossibile, anzi adesso bisogna andare oltre. Tra l’altro speriamo proprio che ci sia una persona cara al vostro fianco perché tutto quello che nasce in questo periodo è foriero di buone occasioni, non escludiamo che nella vostra vita possiate improvvisamente anche nascere un amore importante. Anche pensare ad un cambiamento che riguarda lo studio è una trasformazione valida, in questo periodo potrebbe riguardare anche il lavoro.

Gemelli Per i Gemelli è importante adesso guardare oltre, Marzo sarà un mese di piccole soddisfazioni tuttavia a volte vi è venuta voglia di buttare tutto all’aria. Pensiamo per esempio alla giornata di giovedì. Tra giovedì e venerdì c’è stato un momento conflittuale, come se aveste avuto una grande voglia di buttare tutto all’aria, di non avere più a che fare con certe persone che comunque fanno parte della vostra vita, le esperienze che state vivendo adesso anche se pesanti porteranno a capire quale sia la cosa migliore per voi da fare in vista del prossimo mese. Attenzione oggi alle piccole polemiche che possono nascere con Sagittario, Pesci ma anche Capricorno.

Cancro I nati sotto il segno del Cancro è giusto che cerchino un po’ più di solidità, a volte vi siete sentiti smarriti, a volte avete pensato che anche all’esterno ci fossero dei problemi, delle persone poco chiare, forse è vero ed è anche vero che il Cancro possiede una sensibilità molto alta, che gli altri non hanno. Quindi i pensieri che voi avete e le sensazioni che voi provate sempre sono condivise, questo fa di voi una bella persona forse un po’ troppo esigente rispetto alla media. Per questo motivo in amore cercate sempre qualcuno che sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda, questo è un problema perché negli ultimi mesi a certi innamorati è sembrato di non incontrarsi.

Leone Marzo in arrivo sarà un mese importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro, perché o già c’è stata una chiamata o ci sarà. Il problema vero potrebbe essere in questo periodo trovare il tempo per amare, trovare la voglia anche di mettersi in gioco, coloro che vivono una relazione sentimentale critica devono cercare di evitare polemiche ma sarà un po’ difficile perché Marzo porterà certe relazioni allo stremo. Ci riferiamo in particolare a quelli che hanno già avuto dei problemi nel passato, questa domenica rivela sensazioni tranquille, cercate di stare con persone che vi danno serenità.

Vergine Segno della Vergine sempre attivo con Luna e Venere! Abbiamo spiegato che sabato e domenica sono giornate da dedicare all’amore. Speriamo che già ieri voi abbiate seguito il nostro consiglio, altrimenti c’è ancora questa domenica da sfruttare. Tutto quello che parte e nasce in questo periodo può portare lontano, dovete sempre chiarire qualcosa nel lavoro, è utile proprio da oggi rapportarsi a persone che vi vogliono bene! La creatività è favorita e ogni tanto fa bene sentirsi un po’ lontano dallo stress della vita quotidiana, la Luna è favorevole.

Bilancia Sono gli ultimi colpi di coda di un periodo che magari non a tutti ma a molti ha portato perplessità o incertezze, una revisione strategica anche della propria vita sentimentale sarà utile. Forse da adesso in poi se siete soli volete farvi ammirare senza però decidere nulla, d’altronde le storie che sono nate in questi ultimi tempi non sono state tanto tranquille, anche le donne del segno si sono ritrovate spesso a discutere o sentirsi incomprese, è questa una domenica che ancora porta un po’ di nebbia ma sappiamo che questa nebbia si diraderà molto presto già da Marzo.

Scorpione Ben venga questa domenica. Forse non siete stati in perfetta forma, è da tempo che lo Scorpione si sente come rallentamento e qualcuno addirittura è rimasto chiuso in casa per un bel po’. O magari chiuso nei propri pensieri. Date confidenza a tutti però c’è uno stato di confidenza superficiale e uno stato di confidenza più profondo, non bisogna lasciarsi ingannare! Lo Scorpione può mostrarsi simpatico e divertente ma poi quando si tratta di mettere in gioco sentimenti veri state molto attenti alla persona che avete di fronte! Ecco perché non desiderate più sprecare il vostro tempo! Questa giornata vi lascia coinvolgere in qualcosa di positivo.

Sagittario Amore dietro l’angolo, addirittura più di un sentimento potrebbe nascere la voglia di fare qualcosa di bello. Forse perché siete rimasti per troppo tempo chiusi nei vostri pensieri o magari senza grandi aspettative, vogliamo ricordare che questa giornata è preludio di una settimana che comunque sarà importante per il vostro segno. La seconda settimana di Marzo porterà qualche vantaggio in più, dunque non esitate e se già avete vinto una sfida certamente potete certamente vincerne altre.

Capricorno Luna importante, si trova nel vostro segno zodiacale! Voi che siete una persona capace di riflettere bene e di ponderare con molta attenzione le scelte del periodo in questo momento è come se vi doveste fermare un attimo, si dovrà pensare a qualcosa di nuovo in vista delle prossime settimane, il periodo può regalarvi la possibilità di chiudere con delle persone che non vi interessano o iniziate un nuovo progetto di vita, questo riguarda anche il lavoro. L’amore vi spaventa e questo è un peccato.

Acquario Siete pronti a fare cose nuove e desiderate stupire voi stessi, chissà quanti stanno pensando ad un cambiamento di vita o ad un trasferimento, ad una visione del futuro più favorevole. Saturno in transito rappresenta le responsabilità e anche la necessità di iniziare qualche progetto di vita, Mercurio nel segno è anche il desiderio di fare delle scelte che riguardano la vita lavorativa. Ora dovete cercare di portare avanti un progetto d’amore, un’amicizia. Per i più fortunati questo periodo è preludio anche di una scelta che può riguardare la propria vita, novità!