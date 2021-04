Il Manchester City piomba sul baby fenomeno Kayky da Silva Chagas. Il talentino non ancora diciottenne resterà al Fluminense fino a fine 2021

Quando si tratta di muoversi d’anticipo per acquistare giovani interessanti il Manchester City di Guardiola è sempre tra le società più pronte. È quanto accaduto anche con Kayky da Silva Chagas. Il talentino classe 2003 è stato prelevato dal Fluminense anticipando la concorrenza dei top club europei per 10 milioni di euro per l’80% del cartellino (con la possibilità di acquistare il restante 20% a 4 milioni) più 11 di bonus. Kayky resterà in prestito al Fluminense fino al 2021 per poi volare a Manchester sponda City.

In patria il gioiellino nato a Rio è già paragonato al primissimo Neymar, che in Brasile aveva già fatto intravedere cose stratosferiche. Per caratteristiche Kayky si avvicina molto a O Ney, tranne per il fatto che la sua disposizione tattica ed il suo piede preferito sono diametralmente opposti a quelli del fenomeno attualmente in forza al PSG. Ala destra rapida e brevilinea, Kayky si contraddistingue per il suo innato istinto tecnico ed il suo dribbling fulmineo che adopera spesso per rientrare sul sinistro e calciare a giro sul secondo palo.

Il Fluminense scartò il giocatore al primo provino effettuato, per poi pentirsene una volta esserselo ritrovato contro in una partita ufficiale. In sole 8 gare giocate sono già 2 i gol messi a segno dal brasiliano, che fino ad ora non ha collezionato ammonizioni o espulsioni. Partito titolare nel 38% delle gare, vanta un minutaggio del 51% ed una partecipazione ai gol della squadra del 20%. Stando a quanto riportato dal celebre portale online Transfermarkt, la valutazione di Kayky si aggira attualmente intorno ai 2 milioni. Ben al disotto dei 20 sborsati dal club inglese per assicurarsi le sue prestazioni.