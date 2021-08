Juventus, Kean per il post Ronaldo: si tratta con l’Everton

- Consigliato per te -

Moise Kean è la prima scelta per l’attacco della Juve per sostituire Cristiano Ronaldo. Trattativa in stato avanzato, può arrivare in prestito

Dopo tre stagioni, Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus e la Serie A per fare ritorno al Manchester United, la squadra in cui in passato si è affermato con uno dei più forti giocatori al mondo. Adesso, a tre giorni dalla fine del mercato, la Juventus deve fare presto a sostituirlo con un attaccante. La prima scelta dei bianconeri è Moise Kean.

Difficile arrivare ad Icardi, mentre Scamacca e Raspadori non hanno la giusta esperienza per giocare nella Juventus. La scelta è quindi ricaduta su Kean, che dopo l’ottima stagione al Psg, ha fatto ritorno all’Everton, che però lo ha rimesso subito sul mercato.

La Juventus ha fretta, e nelle prossime ore potrebbe già esserci l’ufficialità. L’attaccante della Nazionale dovrebbe arrivare in prestito biennale con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Non ci sono invece ancora novità sulle cifre dell’operazione.

Per Kean quindi si avvicina il ritorno alla Juventus dopo appena due anni stagioni. Nell’ultima stagione giocata in bianconero realizzò 6 reti in 13 presenze in campionato, disputando un ottimo finale di stagione, al termine della quale si trasferì all’Everton per circa 30 milioni di euro.