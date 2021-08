Roma, Pippo Franco si candida per le elezioni comunali

L’attore comico Pippo Franco, 80 anni, si è candidato a Roma per le elezioni amministrative. Sosterrà il candidato Enrico Michetti

Una sorpresa alle elezioni di Roma. Per le comunali, infatti, si arricchisce il “roster” a sostegno dei candidati per l’eventuale successore di Virginia Raggi. Ed è una vecchia conoscenza della televisione italiana, questa volta, a candidarsi. Infatti, Pippo Franco, al secolo Francesco Pippo, è l’ultimo ingresso nella lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio.

Il veterano del Bagaglino e della commedia ha accetto un posto lista, dopo l’ex giocatore giallorosso Antonio Di Carlo.

“Voglio rilanciare la cultura di Roma. Certamente il mio indirizzo è quello, un indirizzo artistico, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico. Come assessore posso pure essere d’aiuto.” ha dichiarato lo stesso Pippo Franco. Quella al Consiglio Comunale di Roma, però, non è stata la sua prima candidatura.

Già nel 2006 si era candidato alle elezioni politiche al Senato con la lista Democrazia Cristiana per le Autonomie nella circoscrizione del Lazio. Nel 2013 partecipa invece alle primarie di Fratelli d’Italia, raccogliendo 205 voti tra gli iscritti. Stiamo parlando, dunque, comunque di un “veterano” tra i candidati. Per ora, il candidato di centrodestra Enrico Michetti è in vantaggio in tutti i sondaggi. Al ballottaggio, però, rischia di non farcela contro Roberto Gualtieri.

Anche per questo le liste e i candidati sono importanti. Proprio queste ultime possono essere determinanti per attrarre i consensi degli elettori che non fanno parte dello zoccolo duro del proprio elettorato di riferimento. Ed ecco che un nome come quello dell’ex comico diventa assolutamente fondamentale.