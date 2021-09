Kessie-Milan, c’è ottimismo per il rinnovo: parla Scaroni

Ottimo avvio di stagione per i rossoneri, alle prese con la questione rinnovo di Kessie. Il presidente Scaroni fa il punto della situazione

Ottimo avvio di campionato per il Milan che ieri, contro la Lazio, ha portato a casa il terzo successo di fila. La stessa positività, però, non può essere utilizzata per guardare alle questioni di calciomercato. La dirigenza è infatti alle prese con il rinnovo contrattuale di Franck Kessie, in scadenza il prossimo 30 giugno. Sul punto, tuttavia, il Presidente del Milan Paolo Scaroni sostiene che bisogna essere ottimisti. Mettendo sullo sfondo, quindi, le voci che vedrebbero Kessie lontano dai rossoneri. La dirigenza del Milan, nelle persone di Paolo Maldini e Frederic Massara, sta lavorando per rinnovare il contratto di Kessie. “Abbiamo visto tutti che Kessie si è impegnato molto ieri, spero che possa restare a lungo al Milan“, ha auspicato Scaroni in un’intervista a RaiRadio1.

Il presidente ha parlato del suo Milan, dibattendo non solo del contratto in scadenza del centrocampista ivoriano ma anche del progetto del nuovo stadio e della vittoria contro la Lazio. “E’ stata una grande partita, ci siamo divertiti tutti, ma parlare di scudetto mi sembra prematuro“, ha dichiarato il numero uno rossonero. Procedere passo dopo passo è il mantra che viene ripetuto a Milanello, quindi ora testa al prossimo impegno: “Stiamo tutti pensando alla partita del Liverpool, sarà una sfida importante“. Una sfida di grande livello per giocatori da Champions, che non mancano al Milan. Uno su tutti Zlatan Ibrahimovic, sul quale Scaroni ha dichiarato: “Non so cosa abbia in mente di fare nel suo futuro, ma se rimarrà con noi potrà darci un grande contributo”.

Il presidente rossonero ha poi concluso evidenziando uno degli obiettivi del club: “Stiamo investendo molto sui giovani e sulle nostre ragazze: sono loro al centro della nostra attenzione“.