Notizia dell’ultim’ora dal ritiro della Svezia: Dejan Kulusevski è positivo al Covid-19. Cosa succede ora alla Nazionale scandinava?

Svenska Dagbladet lancia la bomba a pochissimi giorni dal debutto di Euro2020: Dejan Kulusevski, esterno della Juventus e della Nazionale svedese è risultato positivo al Covid.

L’ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro degli scandinavi ha evidenziato la positività proprio della freccia bianconera, condannando, di fatto, il giocatore a saltare tutta, o gran parte, della competizione.

Una situazione che resta da monitorare, come nel caso della Spagna, in attesa di nuovi controlli in tutto il gruppo squadra: se oltre a Kulusevski dovessero esserci altri giocatori contagiati, la Svezia rischierebbe di disputare l’Europeo in una condizione di totale emergenza.