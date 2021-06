In Francia il Presidente Emmanuel Macron viene colpito da uno schiaffo mentre saluta la folla, l’aggressore si è dichiarato come anarchico

Due persone sono state fermate oggi nella Drome, nel sud-est della Francia, dopo che il capo dello stato, Emmanuel Macron, è stato aggredito con uno schiaffo durante un bagno di folla. Il presidente è impegnato in questi giorni in una serie di visite in diverse regioni del Paese. Ripreso da alcuni presenti e postato sui social network, l’accaduto è stato confermato dall’Eliseo.

Il fatto

L’uomo che ha schiaffeggiato Macron si era poco prima autodefinito “anarchico” alla testata Quotidien, riferisce Le Figaro. L’uomo ha urlato il grido di battaglia dei Capetingi, i seguaci di Ugo Capeto, terza dinastia dei re di Francia: “Montjoie! Saint-Denis!”. Un istante prima di colpire il presidente francese sembra aver detto anche: “Abbasso il macronismo”. Da quanto si può vedere dal video che circola sul web, Macron si stava allontanando dalla folla trattenuta dietro le barriere e stava per rientrare nell’automobile che lo attendeva. Vedendo le persone che lo chiamavano, si è riavvicinato alle transenne e il primo uomo verso il quale si è diretto lo ha afferrato per il braccio e colpito con uno schiaffo, mano destra contro guancia sinistra.

È immediatamente stato bloccato e posto in stato di fermo, insieme a una seconda persona a lui vicina, dagli uomini della sicurezza del presidente. Le immagini riprendono poi il presidente che si riavvicina alla folla per continuare a parlare con i presenti. Macron, ha fatto sapere l’Eliseo, ha poi continuato la visita.

Le parole di Castex

Serve un “sussulto repubblicano, ad essere in gioco sono le fondamenta della nostra democrazia”, dice il premier francese Jean Castex in merito allo schiaffo dato al presidente. “La democrazia è dibattito, dialogo, confronto, disaccordi legittimi. Ma non può in alcun modo essere violenza, aggressione verbale e ancora meno aggressione fisica”, ha aggiunto Castex commentando a caldo l’episodio all’Assemblea Nazionale.