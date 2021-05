Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala si iscrivono alla stretta cerchia della quota 100 in bianconero. La top 10 delle prodezze dei due attaccanti

Classe, talento, estro, potenza e “diamantismo”, tante caratteristiche che descrivono Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Nella notte del riscatto e della prova d’orgoglio contro il Sassuolo (QUI LA CRONACA), entrambi gli attaccanti hanno firmato il loro centesimo gol in bianconero. Il portoghese, da uomo d’area, ha impiegato soli tre anni, mentre la Joya ha collezionato tantissime perle. Gol importanti e che sono valsi uno scudetto, proviamo ad elencarli in quella che non è una vera e propria classifica, ma soltanto una serie di prodezze.

Potrebbe interessarti:

I gol più belli di Cristiano Ronaldo alla Juventus

93 gol da dentro l’area

7 gol fuori area

29 calci di rigore

18 gol di testa

21 gol di sinistro

61 gol di destro

1 un calcio di punizione

Numeri che descrivono un attaccante completo, capace di segnare in tutti i modi. In questi tre anni alla Juventus lo ha dimostrato, sia con reti da rapinatore d’area, sia con autentici capolavori. Da Sassuolo a Sassuolo, il suo primo e centesimo gol con Madama.

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2 (2019/2020): PRENDO L’ASCENSORE, TERZO PIANO!

Canale YouTube Serie A

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED 1-2 (2018/2019): GLI OCCHI DIETRO LA TESTA E TIRO AL VOLO

Canale YouTube TUDN USA

EMPOLI-JUVENTUS 1-2 (2018/2019): PRENDI QUESTO MISSILE!

Canale YouTube Serie A

VERONA-JUVENTUS 2-1 (2019/2020): CONDUZIONE, DRIBBLING E STRAPOTERE FISICO

Canale YouTube Serie A

JUVENTUS-ROMA 2-0 (2020/2021): COLPO DA BILIARDO

Canale YouTube Serie A

GENOA-JUVENTUS 1-3 (2019/2020): RONALDO VERSIONE REAL, TAGLIA IL CAMPO E CALCIA DA LONTANO

Canale YouTube Serie A

JUVENTUS-LIONE 2-1 (2019/2020): SO CALCIARE ANCHE DI SINISTRO

JUVENTUS-UDINESE 3-1 (2019-2020): SEMBRA FACILE MA NON LO È

Canale YouTube Serie A: gol al minuto 00:20

INTER-JUVENTUS 1-1 (2018/2019): A VOLTE NON SERVE ALZARLA, RASOIATA CON IL MIRINO

Canale YouTube Serie A: gol al minuto 2:19

JUVENTUS-TORINO 4-1 (2019/2020): L’UNICA PUNIZIONE IN BIANCONERO

Canale YouTube Serie A

I gol più belli di Paulo Dybala alla Juventus

70 gol da dentro l’area

30 gol fuori area

19 calci di rigore

88 gol di sinistro

12 gol di destro

11 punizioni

Paulo Dybala è l’incarnazione del talento, fermato in questa stagione da molta sfortuna, dopo l’anno da top sotto la gestione di Maurizio Sarri. Molto meno fisico di Ronaldo e caratteristiche diverse, tanti gol da fuori area, alcuni bellissimi, la selezione è stata molto complicata e abbiamo dedicato un capitolo solo per le punizioni. Dal primo gol in Supercoppa contro la Lazio, a reti decisive sempre contro i biancocelesti, una tra tutte per la conquista del campionato.

JUVENTUS-INTER 2-0 (2019/2020) PIACERE SONO PAULO E SO GIOCARE A CALCIO

Canale YouTube Serie A

JUVENTUS-MILAN 1-0 (2019/2020): COME SOPRA MA CONTRO L’ALTRA MILANESE

Canale YouTube Serie A

LAZIO-JUVENTUS 0-1 (2017/2018): IL GOL SCUDETTO

Canale YouTube Serie A: gol al minuto 3:00

JUVENTUS-FROSINONE 3-0 (2018/2019): “CHI NON AMA IL MANCINO DI DYBALA HA PROBLEMI CON I SENTIMENTI”

Canale YouTube Serie A

DINAMO ZAGABRIA-JUVENTUS 0-4 (2016/2017): UN MISSILE IN TERRA CROATA

JHTV PRODUCTIONS: GOL AL MINUTO 1:38

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2 (2019/2020): VOLE’ DI ROVESCIO

Canale YouTube Serie A: gol dopo circa 30 secondi

JUVENTUS-ATALANTA 3-2 (2016/2017 COPPA ITALIA): IL CECCHINO ARGENTINO SPARA DI CONTROBALZO

Canale YouTube mxm20162017: gol al minuto 1:40

SASSUOLO-JUVENTUS 1-3: PER DYBALA LA DISTANZA NON FA DIFFERENZA

Canale YouTube Serie A: gol al minuto 1:10

GENOA-JUVENTUS 1-3 (2019/2020): SLALOM STRETTO E PIATTO SINSITRO, IL DIAMANTE È SERVITO

Canale YouTube Serie A: gol al minuto 1:20

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0 (2019/2020): LE PUNIZIONI SONO MOLTE, MA QUESTA È LA PIÙ BELLA

Canale YouTube StefanoBolis96