Il sequel di Enola Holmes, il film prodotto e distribuito da Netflix si farà: ecco tutte le news

Dopo Henola Holmes, lo spin-off dei film incentrati sull’investigatore Sherlock, è stato annunciato che vi sarà un seguito. Millie Bobby Brown e Henry Cavill ritorneranno rispettivamente nei panni di Enola e del navigato fratello maggiore Sherlock, in nuovo film, in arrivo su Netflix.

Giravano già varie voci, ma è finalmente giunta la conferma ufficiale: ci sarà un Henola Holmes 2 (il titolo resta ancora sconosciuto). Merito del successo ottenuto lo scorso anno: con 76 milioni di abbonati che si sono sintonizzati a guardarlo nei primi 28 giorni dall’uscita, non c’erano dubbi che ci sarebbe stato un sequel.

“Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con questa famiglia”, ha dichiarato Millie. “Enola ha un posto speciale nel mio cuore: è forte, senza paura, intelligente e coraggiosa”. L’attrice tornerà presto anche nella quarta stagione di Stranger Things, di cui si è visto di recente un enigmatico teaser. Millie inoltr produrrà e reciterà nel film fantasy Damsel: nel dicembre 2020 è stato infatti annunciato un accordo di esclusiva fra lei e lo streaming di Los Gatos. Henry Cavill invece, insieme all’impegno del film, vestirà ancora i panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher.

A dirigere il regista Harry Bradbeeer, regista del primo film. Oltre al premio Bafta, Bradebeer possiede un notevole curriculum, che vanta la presenza di opere come Fleabag, Killing Eve e Ramy. Alla sceneggiatura di nuovo Jack Thorne, noto per aver firmato gli script dell’opera teatrale Harry Potter and the Cursed Child e l’adattamento Hbo His Dark Materials. Non è ancora certo, ma probabilmente il nuovo film sarà tratto da uno dei sei libri di Nancy Springer, che formano appunto la saga letteraria con al centro la giovane e intraprendente detective.