La Discoteca italiana: il nuovo singolo di Fabio Rovazzi ft. Orietta Berti

di Tiara Operno

Ironia, ritmo e leggerezza pop-vintage sono gli ingredienti de “La Discoteca Italiana”, il attesissimo singolo di Fabio Rovazzi feat. Orietta Berti, in uscita oggi. Una hit che farà ballare e cantare tutte le generazioni per tutta l’estate!!!

Rovazzi con questo brano fa rivivere le indimenticabili serate italiane passate nelle balere di provincia, mescolando sonorità tipiche della musica popolare a melodie dal sapore contemporaneo e giocando con la sua consueta ironia e irriverenza.

Fabio Rovazzi traduce in musica un parallelismo tra passato e presente, dal liscio alla discoteca techno-house, dal sushi alla trattoria –Che bella vita io voglio il sushi e tu la trattoria – E mai una volta che ci chiamano ad ibiza, Finiamo sempre alla balera dell’ortica. E chi meglio di Orietta Berti -usignolo di Cavriago- a fare da trait d’union generazionale che allora come oggi conquista il pubblico di tutte le età?

Le due generazioni – Rovazzi e Berti – seppur così distanti, si trovano a condividere un tour un pò particolare. Mentre Rovazzi è costretto a trovarsi in questa situazione, la sua compagna di viaggio e’ sin da subito protagonista del divertimento – La discoteca Italiana, che mi fa ancora ballare la sera, anche se sei, lontana, piena di luci, fino al mattino, Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila -.

Il brano è stato scritto da Fabio Rovazzi, Angelo Jacopo Ettorre e Gabriele Ponte, prodotto da ITACA per la major Universal Music Italy –Capitol Records, ed è possibile ascoltarlo a questo link.

TESTO DI “LA DISCOTECA ITALIANA”

Ti ho vista in giro con quell’aria da bandita aaa-aaa,

Appena entrato sto cercando già l’uscita,

Aaa-aaa,

Per fare colpo ho detto più di una bugia,

L’orchestra Casadei non so nemmeno cosa sia..

Che bella vita io voglio il sushi e tu la trattoria

Oddio mi sembra un incubo da sveglio, confesso,

mi hanno tirato in mezzo,

ma Immagina se non ci fosse più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Piena di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

E mai una volta che ci chiamino ad ibiza aaa-aaa,

Finiamo sempre alla balera dell’ortica aaa-aaa,

Per fare colpo ho detto più di una bugia,

La rissa di stasera è quasi tutta colpa mia,

Che bella vita,

Non devo fare niente domattina,

Torniamo con il fischio nell’orecchio,

Confesso,

Che incubo sto pezzo,

Ma Immagina se non ci fosse più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Piena di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

Se vuoi ballare balliamo

Questo brano italiano

Dove pensi di scappare manchi tu

Tanto ormai ti ha incastrato

Come un coro da stadio

Che ti entra in testa e poi non esce più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Pieni di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

La Discoteca,

La Discoteca,

La Discoteca, italiana!

La Discoteca,

La Discoteca,

La Discoteca, italiana!