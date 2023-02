“La fine”: testo e significato della cover di Lazza

Il venerdì della settimana del Festival di Sanremo è dedicato alle cover e i duetti. Lazza, in gara con “Cenere”, canterà “La fine”, celebre brano di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro. Il big in gara interpreterà il pezzo insieme a Emma Marrone con Laura Marzadori, primo violino alla Scala di Milano.

Significato – La fine

La fine è un brano del 2009 scritto e cantato dal cantautore Nesli, all’anagrafe Francesco Tarducci. Prodotto da Marco Zangirolami, alterna parti narrate e cantate e nel 2011 è stato anche riproposto in versione cover da Tiziano Ferro. Con La Fine Nesli si pose l’obiettivo di raccontare la propria vita vissuta come uomo sensibile e fragile, come anima di un mondo che spesso fa cadere e che per questo porta a desiderare la fine di tutto.

Ma come canta nel ritornello (“Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani. Per re-iniziare, per stravolgere tutti i miei piani”) anche se si arriva alla fine, bisogna sempre trovare la forza di rialzarsi, di andare avanti e di godersi al meglio la vita. Con un tocco autobiografico Nesli canta di aver perso forse gli anni migliori per aver dato ascolto a mille paranoie e per questo invita i suoi ascoltatori a fare meglio perché il futuro può essere migliore del passato e può diventare “un bel film che lascia tutti senza parole”. Il brano quindi parla di tutto ciò che è la vita: di insegnamenti, rimorsi, rimpianti, occasioni prese e occasione perse, della voglia di continuare a vivere nonostante tutto e magari ritrovando il bambino che è in noi.

Testo

Chiedo scusa a chi ho tradito

E affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda

È sempre la stesssa merdaE non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l’ho conquistata

“Questa vita”, ha detto mia madre, “figlio mio, va vissuta”

“Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa”

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato

E sempre incazzato fino a perdere il fiatoArriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo

Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran faticaVorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza paroleNon mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile e dolce perché amaro come il passato

Tutto questo, mi ha cambiato

E mi son fatto rubare, forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e dai mille errori

Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto

“Io ti salvo stavolta come l’ultima volta”Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo

Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno

Non cambio mai, su questo mai, distruggo tutto sempre

Se vi ho deluso, a chieder scusa non servirà a nienteVorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza paroleIn un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole