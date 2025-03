La nota della Segreteria Territoriale UILPA Vigili del Fuoco di Salerno. Lanciato l’allarme: ‘Soccorrete i soccorritori!’

di Redazione ZON

Come da Comunicato stampa pervenuto alla Redazione dall’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione, si pubblica la seguente dichiarazione:

“A CHIEDERE AIUTO SONO I VIGILI DEL FUOCO !!!!!

C’è la necessità di rivedere le strategie politiche e dipartimentali dei Vigili del Fuoco.

Le continue emergenze fronteggiate stanno mettendo a dura prova donne e uomini del Corpo, non si lavora più in turni ordinari si è costretti a costanti prolungamenti delle ore di lavoro.

Il territorio Salernitano è una delle province per estensione geografica più grande d’Italia e con la tanta peculiarità basta pensare che Salerno ha distaccamenti distribuiti dalla costa all’entroterra oltre i 100 km con il personale ridotto ai minimi sindacali e versamenti complicati e rischio prolungato per i cambiamenti climatici con ondate di caldo anomalo e disastri idrogeologici che fanno registrare fenomeni sempre più intensi di problemi idrogeologici.

A peggiorare il quadro a Salerno è l’inefficienza e l’emergenza prossima del parco automezzi, condizione d’anzianità per i veicoli con 15-20 anni di servizio.

Squadre ridotte all’osso mezzi obsoleti e non adeguati ai tempi il tutto con enorme rischio per la salute e la sicurezza del personale… È il momento che la politica locale e nazionale diano risposte.

“SOCCORRETE I SOCCORRITORI!”

La grandezza di una grande nazione si misura sul grado di sicurezza che riesce a garantire alla comunità. Noi Pompieri siamo sempre pronti a dare la vita per salvarne altre questo serva a scuotere le coscienze di chi è deputato a decidere…” Lo dichiara il Segretario Generale della UILPA Vigili del Fuoco di Salerno Antonio Brignola.

Necessitano interventi straordinari che consentono l’ingresso a Salerno e in Campania del personale per il nuovo l’aeroporto di Salerno e per il bradisismo dei campi flegrei.

Tali disposizioni consentirebbero anche a tanti vigili e qualificati di rientrare nelle loro province di residenza dopo anni di attesa. È indispensabile il rinnovo del parco automezzi e attrezzature.”

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Salerno