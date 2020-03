Sul sito RaiCultura.it la Rai trasmetterà otto web serie che avranno come tema la nascita delle principali opere letterarie, oppure delle scoperte scientifiche e storiche

La Rai sa bene che il modo migliore per trascorrere bene una quarantena è immergersi nella conoscenza. Perciò, sul sito RaiCultura.it, saranno presto trasmesse sette web serie che riguarderanno otto differenti tematiche.

Chi non si è mai chiesto come sono nate le maggiori opere letterarie del ‘900, in che modo sono state fatte delle scoperte scientifiche o desiderato approfondire un periodo storico?

Ora sarà possibile soddisfare curiosità su Arte, Letteratura, Storia, Filosofia, Musica, Cinema, Teatro e Danza, Scienza, attraverso immagine inedite e documenti forniti dalle Teche Rai.

Le scoperte della Rai

Per la Letteratura saranno ospiti i migliori professori universitari e critici letterari che commenteranno i grandi classici della Letteratura del ‘900 Italiano.

Al Cinema sarà invece dedicato uno spazio per scoprire cosa si cela davvero dietro la macchina da presa, e quali sono i mestieri della Settima Arte. Allo stesso modo saranno trattati anche gli ambiti di Teatro e Danza.

Musica, Arte, Filosofia e Storia

Su RaiCultura sarà possibile anche suonare alla scoperta della musica e dei suoi strumenti: dalla chitarra del Blusman B.B. King, passando per il val violino Kreutzer 1701 di Uto Ughi, fino all’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai.

Il settore dell’Arte propone un viaggio appassionante nei musei d’Arte Contemporanea. Con la Filosofia si riflette sul futuro e la Storia avrà un repertorio d’eccezione con i suoi ricchi archivi.

Scienza e cambiamento climatico

L’Accademia dei Lincei sarà invece la protagonista della puntata sulla Scienza, dove si discuterà del cambiamento climatico che sta interessando la Terra, e il repentino mutamento delle sue condizioni atmosferiche. Saranno scienziati, divulgatori ed esperti a occuparsi di questa sezione.

Leggi anche