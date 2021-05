Si chiama Azel ed è il primo figlio che Laetitia Casta ha avuto dall’attuale marito Louis Garrel

Già madre Sahteene Sednaoui, 19 anni, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui, e Atena e Orlando, di 11 e 14 anni, avuti dall’attore Stefano Accorsi, Laetitia Casta ha dato alla luce il quarto figlio; il primo avuto dall’attuale marito Louis Garrel. Si chiama Azel: “Il suo nome non è stato scelto a caso; deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile“, ha spiegato l’attrice alla rivista Public.

Potrebbe interessarti:

Il maschietto è nato nel mese di marzo, ma la notizia è stata diffusa e confermata dall’attrice soltanto qualche giorno fa con una intervista.

La super modella e l’attore e regista Louis Garrel sono legati dal 2014 e si sono poi sposati nel 2017 in Corsica. Anche Louis Garrel è già papà: l’attore ha adottato nel 2009 una bambina di origine senegalese di nome Oumy insieme all‘ex compagna Valeria Bruni-Tedeschi.

La sua carriera

La carriera di Laetitia Casta, secondo quanto riportato, cominciò a 15 anni, quando fu scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia a Marine de Sant’Ambrogio, frazione di Lumio in Corsica, terra natia del padre. È una supermodella e il testimonial ufficiale di L’Oréal. Ha posato per le copertine di Victoria’s Secret, per la pubblicità del super push-up di H&M e per la pubblicità dei jeans Guess?. È anche apparsa in tre swimsuit edition di Sports Illustrated, in Rolling Stone e in molte pubblicità di L’Oréal e Victoria’s Secret.