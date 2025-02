L’AI al servizio della tecnologia: dietro le quinte di DigitalLab

di Redazione ZON

15 anni di passione per la riparazione e l’innovazione digitale

Nel mondo frenetico di oggi, dove smartphone, PC e dispositivi digitali sono diventati estensioni naturali delle nostre vite, c’è un luogo a Baronissi dove ogni problema tecnico incontra una soluzione rapida e professionale.

Si tratta di DigitalLab sito in Corso Garibaldi 88, un punto di riferimento per chi cerca assistenza, riparazione e soluzioni all’avanguardia.

Ma come si sta evolvendo un laboratorio di riparazioni in un mondo sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale? Lo abbiamo chiesto direttamente al titolare di DigitalLab.

L’intervista

D: L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando ogni settore. Come impatta sul vostro lavoro quotidiano?

DigitalLab: L’AI sta avendo un ruolo sempre più importante. Prima di tutto, ci aiuta a diagnosticare problemi tecnici più rapidamente. Utilizziamo software avanzati che, grazie all’AI, possono individuare errori hardware e software in modo preciso e in tempi ridotti. Inoltre, sta migliorando anche i servizi post-riparazione, con sistemi di controllo automatico per verificare che tutto funzioni perfettamente.

D: Quali dispositivi sono i più riparati nel vostro laboratorio?

DigitalLab: Senza dubbio smartphone e laptop. Oggi sono dispositivi indispensabili per lavoro e vita quotidiana, quindi la richiesta è alta. Tuttavia, vediamo anche un aumento nelle riparazioni di console di gioco e accessori smart come cuffie Bluetooth e smartwatch.

D: L’intelligenza artificiale può essere anche un nemico per voi? Ad esempio, con i chatbot e l’automazione?

DigitalLab: L’AI può sostituire alcune fasi della consulenza, come l’assistenza tramite chatbot, ma non potrà mai replicare l’interazione umana e la personalizzazione del servizio. Da noi, i clienti ricevono non solo una riparazione, ma anche un rapporto diretto e un consiglio personalizzato, cosa che un algoritmo difficilmente può offrire.

D: Quali innovazioni future vi entusiasmano?

DigitalLab: Le potenzialità dell’AI applicata alla manutenzione predittiva sono enormi. Immaginate un dispositivo che, grazie all’intelligenza artificiale, sia in grado di dirti prima che si rompa dove e quando ci sarà un problema. Questo ridurrebbe i tempi di fermo dei dispositivi e aumenterebbe la soddisfazione dei clienti. È una sfida che ci stimola ogni giorno.

Perché DigitalLab è il futuro del supporto tecnologico

Con oltre 15 anni di esperienza, Digital Lab non è solo un laboratorio di riparazioni. È un luogo dove la passione per la tecnologia si sposa con l’innovazione. Che si tratti di risolvere una rottura improvvisa o di migliorare le prestazioni di un dispositivo, qui si guarda sempre al futuro, senza dimenticare il valore umano.

📍 Unica sede disponibile a Baronissi:

📞 089 2862661

🔧 Assistenza tecnica e vendita rapida

🔍 Consulenza personalizzata

Scopri come DigitalLab può ridare vita ai tuoi dispositivi e accompagnarti nel mondo della tecnologia moderna. Perché il futuro è intelligente e a portata di mano!