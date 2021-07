Laura Pausini sarà la protagonista di un nuovo film Amazon Original

Laura Pausini sarà la protagonista di un film scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta

Cantante internazionale e prossimamente anche attrice: Laura Pausini è pronta a conquistare anche il piccolo schermo. Amazon Studios ha annunciato oggi l’inizio delle riprese del nuovo film Amazon Original italiano di cui sarà protagonista proprio la Pausini.

Scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto da Ivan Cotroneo, prodotto da Endemol Shine Italy, il film sarà disponibile in esclusiva in 240 Paesi e territori in tutto il mondo nel 2022.

Reduce dalla vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per “Io sì”, la Pausini è pronta a cimentarsi in una nuova sfida. Un lungometraggio pensato dalla cantante stessa per celebrare la sua lunga carriera; un omaggio alla sua arte e alla sua passione, un omaggio che Laura ha voluto fare a tutti i suoi fan.

“Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie. Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere“, ha dichiarato Laura Pausini.