Lavori “Città della medicina”: nuovo dispositivo traffico in via Allende a Baronissi

di Rita Milione

Procedono speditamente , e nei tempi, i lavori di completamento dell’area cd. della “città della medicina” a Baronissi. Conclusa gran parte dell’opera all’interno del cantiere, oggi verrà attivata una variante alla mobilità veicolare e pedonale con transito, per chi proviene dalla via Allende, all’interno della rotonda in parte realizzata. Le parole del Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante:

“Il prossimo 28 agosto, dopo la pausa estiva, i lavori riprenderanno per la ultimazione della rotonda di via Allende che si interconnetterà con l’altra adiacente opera in corso ai “tre pizzi” (allargamento della sede stradale, parcheggio, ridisegno e doppio senso di marcia della mobilità urbana). Saremo nei tempi e consegneremo presto la nuova e strategica opera “la città della medicina” che cambierà il volto di quella parte della città! Intanto buon ferragosto a tutti”.