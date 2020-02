All’Olimpico, Lazio-Bologna termina con la vittoria dei capitolini: Luis ALberto e Correa regalano il primo posto ad Inzaghi

Lazio-Bologna apre le danze dello spezzettato 26° turno di Serie A. I capitolini conquistano un’importante vittoria che li proietta momentaneamente al primo posto in classifica. Gli uomini di Inzaghi non perdono dalla quinta giornata del campionato e non intendono fermarsi.

Il racconto del match

La Lazio parte subito forte con un primo tempo molto aggressivo e con la voglia di sbloccare subito il risultato. Luis Alberto al 18′ sfrutta un assist di Immobile e con una bella rasoiata dal limite dell’area non lascia scampo al portiere. Passano soli tre minuti e Correa raddoppia, sfruttando una decisiva deviazione di Danilo che beffa Skorupski.

Nel secondo tempo emerge il Bologna, che gioca alla pari e va più volte vicino al gol. Prima viene annullata una rete a Denswil per un tocco con il braccio. A circa venti minuti dal termine stessa sorte tocca a Tomiyasu: il giapponese con un bel tiro al volo trova l’angolino, ma Palacio al momento della sponta di testa èin fuorigioco.

Strakosha nel finale nega ai felsinei di riaprire la gara. Sul finire del match la Lazio gestisce il pallone facendo scorrere i secondi.

Leggi anche