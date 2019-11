Lazio-Celtic 1-2 : non basta un gol di Immobile a spingere la Lazio verso la vittoria che serviva per tenere vive le speranze di qualificazione. I biancocelesti sprecano molto e alla fine sono beffati. Il Celtic rimonta e intasca tre punti preziosi.

La partita

Senza Marusic e Radu, Correa, Cataldi, giocano Luiz Felipe, Vavro, Parolo, Jony e Caicedo. La squadra di Inzaghi va subito all’assalto. Dalla destra crossa Lazzari, deviazione di Jullien, arriva Immobile che a volo di piatto sigla l’1-0. Macina gioco la Lazio. A 25’ gli scozzesi rischiano l’autogol con un colpo di testa di Jullien. Al 38’, un pallone sfuggito a Milinkovic viene smistato sulla destra da Elyounoussi per lo scatto di Forrest che brucia Acerbi e con un diagonale fa secco Strakosha, è 1-1.

Nella ripresa il Celtic parte meglio. Al 13’ per ricaricare il centrocampo in chiave offensiva Inzaghi innesta Lulic e Luis Alberto al posto di Jony e Leiva. Al 29’, però, palo di Luis Alberto direttamente su corner. Chance per Edouard: diagonale di poco a lato. Al 32’, nel Celtic Ntcham dà il cambio a Christie.

Al 40’, Berisha si fa ipnotizzare al tiro da Forster che ribatte pure su Caicedo. E’ assedio finale della Lazio nei 5 minuti di recupero. Ma a segnare è il Celtic al 95’ da Ntcham, servito da Edouard dopo un errore di Berisha.