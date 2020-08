La Lazio continua a seguire David Silva, in uscita a parametro zero dal Manchester City: forti contatti con l’entourage, sensazioni positive

La Lazio potrebbe mettere a segno il colpo dell’estate: David Silva avrebbe espresso il proprio gradimento sul possibile trasferimento nella Capitale, sponda biancoceleste.

Lo spagnolo, classe 1986, ha già detto addio al Manchester City ma non sarebbe intenzionato a lasciare l’Europa per continuare a dimostrare il suo talento, nonostante i 34 anni. Pertanto, la società di Claudio Lotito si è mossa in anticipo ed ha contattato l’entourage del calciatore, guidato dal fratello del centrocampista spagnolo.

I primi contatti – come riferisce il Corriere dello Sport – sono stati positivi ed il fratello-agente avrebbe anche già visitato il centro sportivo di Formello per incontrare i dirigenti biancocelesti. Attualmente, David Silva si sta ancora allenando agli ordini di Pep Guardiola per preparare la sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma venerdì sera. Una volta terminata la competizione europea dovrebbe arrivare la risposta definitiva per il trasferimento (o meno) alla Lazio.

A fare da “sponsor” sul progetto ci ha pensato il connazionale Luis Alberto, il quale ha voluto inviare un messaggio a David Silva per cercare di convincerlo: “Vieni alla Lazio e vinciamo“. Poche parole ma chiare: basteranno per convincere lo spagnolo?

