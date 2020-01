Olivier Giroud è il nome nuovo per l’attacco della Lazio di Simone Inzaghi: il ds Igli Tare proverà a convincere l’attaccante francese entro il 31

La Lazio è una delle poche squadre praticamente rimasta ferma nel mercato di gennaio, se non per qualche uscita (Berisha e Durmisi all’estero). Ma Igli Tare vuole cercare di piazzare un colpo in entrata nelle ultime ore: il nome balzato fuori è quello di Olivier Giroud.

Il direttore sportivo dei biancocelesti è volato in queste ore a Milano per cercare di convincere l’entourage del calciatore a prendere in considerare una proposta contrattuale per il trasferimento nella Capitale. Come riporta TuttoMercatoWeb, sarebbe partita una prima offerta al francese di due anni e mezzo di contratto da tre milioni di euro e si attende una risposta nelle prossime ore.

Sulle tracce di Giroud c’è ancora l’Inter di Antonio Conte, ma anche il Tottenham di Jose Mourinho è fortemente interessato. Il club nerazzurro però potrebbe decidere di continuare a puntare su Sanchez ed Esposito come riserve di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mentre i londinesi cercano di convincere William José della Real Sociedad. Qualora non venisse chiuso per il brasiliano, potrebbe esserci un rilancio last-minute per Giroud.

La Lazio attende e sogna il colpo da regalare a Simone Inzaghi: le alternative al francese del Chelsea sono Lamin Jallow della Salernitana e Alberto Paloschi della Spal.

Leggi anche