L’azienda Lego ha deciso di comprare Gardaland: 6,7 miliardi di euro

L’azienda Lego, con Blackstone Group e il fondo previdenziale canadese CPPIB, ha intenzione di comprare Gardaland e il Museo delle cere

Gardaland e Madame Tussauds in vendita per Lego. Questa è la notizia che il Financial Times questa mattina ha pubblicato sul suo giornale.

Sembrerebbe infatti che il colosso Lego abbia deciso di ampliare il suo mercato, i suoi prodotti e il suo pubblico. Insieme al Blackstone Group (società finanziaria americana) e il Canada Pension Plan Investment Board (fondo previdenziale canadese), Lego, ha deciso di offrire ben 6,7 miliardi di euro alla Merlin Entertainment.

Questa società controlla già i parchi Legoland, Gardaland e il famoso Museo delle cere di Madame Tussauds. Rappresenterebbe davvero un affare per Lego fare questo acquisto.

Il titolo in borsa della società Merlin Entertainment, oggi, ha guadagnato il 14% sulla piazza di Londra. Un colpo davvero molto alto per la società che gestisce parchi a tema. Compresi nei 6,7 miliardi di euro vi sono anche i 28mila dipendenti che in 25 Pesi del Mondo operano su 130 parchi a tema differenti.

Con questo accordo Lego amplia il suo spazio di azione nel mercato, distaccandosi sempre di più dalla plastica e diversificando il suo potenziale economico in videogiochi, film e negli accordi con Ikea.