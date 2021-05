La lemon meringue pie è una torta a base di pasta frolla con un ripieno di lemon curd e una copertura di meringa fiammeggiata

Questo dolce, di origini americane, è molto scenografico per via della decorazione di meringa italiana in superficie fiammeggiata con un cannello da cucina. Per questo suo aspetto così particolare e sontuoso può apparire difficile da preparare. Invece fare la lemon meringue pie è molto semplice e il figurone è assicurato anche con gli ospiti dell’ultimo minuto. Per prepararla serviranno pochi e semplici ingredienti che molto probabilmente avete già in casa.

A fare da padrone in questa crostata è il contrasto tra l’acidità del limone e la dolcezza della meringa.

Ma vediamo come si prepara:

Per la pasta frolla

Per la crostata al limone meringata prepariamo una frolla sablè con

300g di farina debole

180g di burro freddo

120g di zucchero a velo

60g di tuorlo d’uovo

buccia di limone

Impastiamo nella ciotola di una planetaria munita di foglia la farina con il burro freddo fino ad ottenere una consistenza sabbiosa.

Aggiungiamo poi lo zucchero a velo e infine il tuorlo con gli aromi.

Impastiamo giusto il tempo necessario a far assorbire l’uovo, compattiamo con le mani e riponiamo in frigo una ventina di minuti

Preriscaldiamo il forno a 175°.

Stendiamo la frolla ad uno spessore di 0.5mm e rivestiamo il fondo di una tortiera.

Procediamo a cuocere in bianco per 15 minuti.

Ricordo sempre che ogni forno è diverso e che i tempi sono sempre indicativi.

La frolla sarà pronta quando sarà dorata.

Lemon curd

La farcitura della Lemon meringue pie non è una semplice crema pasticcera al limone bensì una crema americana chiamata lemon curd…composta da succo e buccia di limone burro uova e amido di mais.

Ingredienti

Il succo e la buccia di 3 limoni biologici

100g di burro

30g di amido di mais

150g di uova intere ( 3 uova medie)

40g di tuorlo ( circa 2 tuorli)

200g di zucchero semolato

Lavoriamo le uova con l’amido e teniamole da parte.

Mettiamo il burro in un pentolino e appena sarà sciolto aggiungiamo lo zucchero.

Uniamo poi il succo di limone. Quando il composto bolle uniamo le uova lavorate con l’amido di mais.

Uniamo la scorza di limone e facciamo addensare e raffreddare.

Meringa italiana

Per creare la meringa italiana dobbiamo montare gli albumi con uno sciroppo di acqua e zucchero

portato a 121°.

Ingredienti

50g di albume

100g di zucchero semolato

20g di acqua

La prima cosa da fare è versare gli albumi in planetaria con lo strumento frusta.

Mettiamo sul fuoco in un pentolino l’acqua e lo zucchero e portiamo lo sciroppo fino a 121°.

Quando lo sciroppo sarà pronto lo versiamo a filo sugli albumi mentre montano fino al raffreddamento.

Quando sarà pronta la meringa si presenta liscia e lucida e formerà il classico “becco”. (vedi foto)

becco

Composizione della crostata

Ora che le tre praparazioni sono pronte possiamo comporre e decorare la nostra lemon meringue pie.

Riempiamo il guscio di frolla con il lemon curd e decoriamo con la meringa.

Possiamo spalmare la meringa grossolanamente sul lemon curd, oppure creare dei ciuffetti regolari utilizzando una sac a poche

Una volta ottenuta la decorazione desiderata la meringa va fiammeggiata.

Il modo più semplice e “professionale” per farlo è utilizzando un cannello da cucina ma, in assenza, sarà sufficiente qualche minuto sotto il grill del forno.

Io l’ho riprodotta anche in versione monoporzione creando una sorta di “panino” con la frolla e il limone all’interno.

monoporzioni

ciuffetti di meringa fiammeggiata