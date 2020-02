Ospite oggi a Verissimo, la cantautrice Levante confiderà di essere nuovamente fidanzata. E su Diodato dice: “Sono felice per lui”

Chi dopo il Festival di Sanremo aveva sperato in un ritorno di fiamma tra Diodato (vincitore con Fai Rumore) e Levante, è destinato a rimanere deluso: la cantautrice siciliana (che sul palco dell’Ariston ha presentato Tikibombom) ospite questo pomeriggio a Verissimo, dalle 16.00 su Canale 5, ha infatti confessato di avere nel proprio cuore un altro uomo:

“Sono innamorata e sono in una fase molto bella della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi: è bello essere innamorati, l’amore non deve essere faticoso“, dirà di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin la quale non potrà che chiederle quali sono oggi i suoi rapporti con Diodato (stavano insieme fino a pochi mesi fa, dal 2017 ndr.):

“Le cose non sono andate bene tra noi ma siamo rimasti amici”, dirà Levante (al secolo Claudia Lagona), “Sono molto contenta per lui e per la sua vittoria (…) Sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito perchè lui che si merita questo successo”

Poi scioglie ogni dubbio sulla possibilità che Fai Rumore sia dedicata a lei:

“Non credo. In una canzone si possono far confluire anche le emozioni più fresche. Probabilmente c’è anche un’emozione dedicata a me. Ma quella canzone no, non è per me.”

Cosa sappiamo del nuovo fidanzato?

Guardando al presente di Levante, che aveva conosciuto Diodato dopo la fine del suo matrimonio con Simone Cogo (sir Bob Cornelius Rifo dei The Bloody Beetroots), null’altro trapela sul nuovo amore svelato oggi a “Verissimo”: da una recente intervista rilasciata a Radio Dee-Jay scopriamo solo che non appartiene al mondo dello spettacolo, ha gli occhi azzurri ed è siculo come lei.

