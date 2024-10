Lewis Hamilton Shock: “Già da Piccolo Soffrivo di Depressione e Bullismo”

di Andrea Vitale

Il campione britannico si apre sulle difficoltà mentali affrontate durante l’infanzia. Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, raccontando le sue esperienze personali.

Tempo di rivelazioni per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota della Mercedes. In un’intervista rilasciata al Sunday Times, Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, condividendo aspetti molto personali della sua vita, parlando apertamente delle sfide mentali che ha dovuto affrontare sin dalla giovane età.

“Per tutta la mia vita ho fatto i conti con la mia salute mentale”, ha confessato Hamilton. “Ho sofferto di depressione già in un’età molto precoce, quando avevo circa 13 anni. Penso che fosse dettata dalla pressione delle corse e dai problemi a scuola, come il bullismo. Non c’era nessuno con cui parlarne. Nemmeno l’incontro con una psicologa mi aveva aiutato: non era stato molto utile, ma mi piacerebbe riprovarci oggi”.

Il Peso della Pressione e del Bullismo

Le parole di Hamilton mettono in luce quanto la pressione sportiva e il bullismo possano influire profondamente sulla salute mentale dei giovani. Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, ricordando come, durante la sua adolescenza, si sia sentito isolato e senza supporto, nonostante il tentativo di rivolgersi a una psicologa. Questa esperienza lo ha segnato, ma oggi sente il desiderio di affrontare nuovamente il percorso terapeutico.

Un Futuro Ancora Brillante

Nonostante le difficoltà del passato, Hamilton si sente attualmente in una forma straordinaria, sia fisicamente che mentalmente. “Non sarei in grado di rendere al massimo se avessi figli. Ci sarà un tempo per questo e non vedo l’ora che arrivi. Ma adesso c’è un lavoro da fare”, ha dichiarato. “Sono in ottima forma, fisicamente e mentalmente. I miei tempi di reazione risultano ancora più veloci rispetto ai ragazzi più giovani e penso di essere un pilota migliore di quando avevo 22 anni”.

Possibile Passaggio in Ferrari

Le dichiarazioni di Hamilton arrivano in un momento in cui circolano voci su un suo possibile trasferimento alla Ferrari, al fianco di Charles Leclerc. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, l’idea di vedere il britannico con la scuderia di Maranello alimenta le speculazioni nel mondo della Formula 1.

Un Messaggio di Speranza

La scelta di Hamilton di condividere la sua esperienza personale rappresenta un importante messaggio per tutti coloro che affrontano problemi simili. Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, una storia che sottolinea l’importanza di parlare apertamente delle proprie difficoltà e di cercare aiuto quando necessario.

In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione pubblica, le parole del campione offrono conforto e incoraggiamento a chiunque si senta sopraffatto dalla pressione o vittima di bullismo.

Fonte: Intervista di Lewis Hamilton al Sunday Times.