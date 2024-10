Pellezzano ottiene 250mila euro per l’efficientamento energetico del Centro Polifunzionale di Coperchia

di Redazione ZON

Pellezzano punta sull’efficienza energetica delle strutture pubbliche

Il Comune ottiene un finanziamento di 250mila euro per migliorare l’efficienza energetica del Centro Polifunzionale “Giovani + Nicolas e Ilaria” situato a Coperchia, in via Eroi di Nassiriya. Il Ministero della Cultura ha concesso il finanziamento, nell’ambito del PNRR, grazie ai fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

Il finanziamento

L’ente, attraverso i competenti uffici e l’Assessorato ai Lavori Pubblici retto dall’Assessore Vito Mona, ha partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno, tra cui la Campania, con una proposta che è stata ammessa al finanziamento per un importo parti a 250mila euro.

I ringraziamenti del Sindaco

«Continuano sul nostro territorio gli interventi di efficientamento energetico delle strutture pubbliche – scrive il Sindaco Francesco Morra sulla pagina FB del Comune di Pellezzano -. Ancora una volta, grazie alla capacità di intercettare fondi dell’Unione Europea da parte dei nostri uffici, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento che consentirà la riduzione dei consumi energetici del Centro Polifunzionale di Coperchia.»

Morra ha poi ringraziato personalmente l’Assessore ai Lavori Pubblici Vito Mona e il Rup. arch. Alfonso Landi, per il loro costante impegno e il lavoro svolto, che ha portato alla realizzazione di questa importante opportunità per il territorio.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi del programma di governo ci sono interventi volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica delle strutture comunali, che vadano nella direzione di un modello di transizione ecologica teso alla tutela ambientale, nel rispetto di obiettivi che tendono ad ottimizzare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di consumi o di produzione.

Piano Asili Nido 2024

Il finanziamento per l’efficientamento energetico del Centro Polifunzionale “Giovani + Nicolas e Ilaria” si aggiunge a quello di 720 mila euro del “Piano Asili Nido 2024” per il recupero e la riconversione dell’Edificio Scolastico dismesso in Piazza G. Di Vittorio a Pellezzano Capoluogo.

Anche quest’ultimo finanziamento proveniente dal Pnrr, servirà per l’adeguamento strutturale e all’efficientamento energetico del vecchio edificio scolastico (Ex Scuola Media), che verrà riconvertito in Polo per l’Infanzia.