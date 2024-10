M. S. Severino, controlli e sanzioni per la raccolta differenziata

di Redazione ZON

«L’impegno di tanti non può essere sprecato per le furberìe di pochi» – così il Sindaco Antonio Somma sull’attività di controllo rifiuti condotto in diversi punti della città – sia da parte delle utenze domestiche che commerciali – eseguiti dalla Polizia Municipale in coordinamento con l’Assessore all’Igiene e Decoro urbano, Carlo Guadagno, e con l’ausilio di personale della società Si.Eco, incaricata della raccolta.

I controlli

Diverse le sanzioni comminate per conferimento irregolare: un campione di cittadini “non allineati” richiamati ad osservare il rispetto delle regole per non compromettere il livello di raccolta raggiunto e non danneggiare il senso civico della maggioranza della comunità. Durante i controlli è stata rinvenuta documentazione riconducibile ai presunti trasgressori: in tal senso sono ancora in corso ulteriori verifiche ed approfondimenti.

«Nonostante i premi conferiti al nostro Comune in tema di Differenziata per i risultati raggiunti non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia – sottolineano Somma e Guadagno – a noi spetta il compito di assicurare servizi di eccellenza, ai cittadini il compito di aiutarci, rispettando le regole, a tutelare l’ambiente e migliorare sempre di più le prestazioni. In ogni caso, chi sbaglia paga: questo anche in rispetto di chi fa una differenziata di qualità e di chi, ogni giorno, conferisce direttamente all’isola ecologica contribuendo a ridurre i costi del servizio».