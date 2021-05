Dopo l’exploit avvenuto nel 2017 con il singolo “9 Maggio”, per Liberato quel giorno è ormai divenuto una data simbolo. Motivo per cui l’uscita del suo nuovo singolo, non poteva che avvenire oggi

Era il 2017 quando Liberato faceva la sua comparsa nel panorama musicale italiano con la canzone “9 Maggio”, seguita poi da altri singoli di successo come Intostreet e Gaiola Portafortuna. Era nato un nuovo nome della musica italiana. Nome di cui si sa poco e niente, nemmeno il suo volto. Un’atteggiamento abbastanza rivoluzionaria, considerando che viviamo nell’epoca in cui musica e immagine vanno di pari passo, ma forse neanche tanto.

Liberato si è infatti unito alla schiera di altri artisti come The Supreme o Myss Keta, i cosiddetti musicisti senza volto. Alla base vi è il desiderio di far parlare soltanto la musica. Scelta che si evince anche dal modo (studiato?) in cui sono gestiti i suoi account social: disorganizzati, senza nessuna foto personale e solo annunci relativi all’uscita di un nuovo pezzo.

Dicevamo che non sappiamo nulla di lui, eppure ciò che è certo è che viene da Napoli. Liberato riprende lo stile del neomelodico napoletano, mischiandolo alle influenze della musica elettronica e r&b. E al centro di tutte le sue canzoni vi è proprio l’amatissima città di Napoli, con tutti i suoi luoghi simbolo.

Da quel 2017, il 9 Maggio è sempre stata una data significativa per Liberato, motivo per cui non poteva non utilizzare questo giorno per far uscire il suo ultimo singolo ” E Te Veng’ A Piglià”. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante, tramite un post su Instagram. La didascalia non poteva essere più emblematica “LIBERATO CANTA ANCORA”.

La vera novità sta però nel video che accompagna la canzone. A differenza di quanto è avvenuto per tutti gli altri suoi videoclip musicali, “E Te Veng’ A Piglià” non è diretto da Francesco Lettieri, il regista con la quale aveva costruito l’immaginario visivo della sua musica. A prendere il suo posto è stato invece Enea Colombi. Un cambio di direzione, confermato anche dalla volontà di non girare il video musicale a Napoli. Non si sa si tratti solo di un’esperimento, o se Liberato abbia optato per un cambiamento radicale delle sue tematiche musicali.