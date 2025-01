La Voce che Respira: il primo libro di Claudia Cappabianca, un viaggio tra canto, respiro e anima

di Danilo Iammancino

Non un semplice libro, ma un viaggio che esplora il legame profondo e universale tra la voce e il respiro. Il primo libro di Claudia Cappabianca, “La Voce che Respira”, edito da Edizioni Bruno Libri, è un’opera unica, arricchita dalle suggestive illustrazioni di @Kwhite, che offre una prospettiva che unisce scienza ed emozione. La prefazione è a cura di Annabella Luciana Leone, autrice e compositrice.

Una guida per cantanti e addetti ai lavori ma, soprattutto, un compagno di vita quotidiana per tutti coloro che desiderano riscoprire il proprio respiro e la propria voce come strumenti di espressione autentica, crescita personale e connessione con gli altri.

“La voce che Respira” prende avvio da un racconto intimo e personale: l’infanzia musicale dell’autrice, circondata da artisti del calibro di Queen, Tracy Chapman, Whitney Houston, Stevie Wonder, Fiorella Mannoia e Santana, che hanno gettato le basi della sua passione per la musica e del suo percorso artistico e umano.

Ma è stato un evento cruciale della sua adolescenza a trasformare il suo rapporto con il respiro e a condurla verso una profonda consapevolezza.

In questo libro, Claudia Cappabianca guida il lettore attraverso un viaggio straordinario, dove il respiro diventa metafora della vita. Dalla fisiologia del respiro – con un’attenta descrizione del percorso dell’aria nel corpo umano – all’aspetto emotivo e spirituale della voce, il libro offre riflessioni personali, esercizi pratici e tecniche per migliorare la propria consapevolezza vocale.

L’autrice invita il lettore a esplorare la propria autenticità vocale e a liberarsi da blocchi emotivi che ostacolano una respirazione corretta e un’espressione artistica libera.

Con “La Voce che Respira”, Claudia Cappabianca celebra la bellezza e la potenza della voce umana, offrendo un messaggio universale di speranza, autenticità e condivisione.

“La Voce che Respira”, dal 31 gennaio disponibile nelle principali librerie e piattaforme online.

Lunedì 3 febbraio, alle ore 19:30, presso la Sala San Giuseppe della Parrocchia di San Gregorio VII di Battipaglia, si terrà la prima presentazione ufficiale del libro.

Informazioni sull’autrice del libro: Claudia Cappabianca

Claudia Cappabianca, nata nel 1980, coltiva fin da bambina una passione profonda per la musica, ispirata da artisti italiani e internazionali. Inizia a cantare a 9 anni nel coro parrocchiale e a 12 si avvicina alla chitarra da autodidatta. Dal 2000 si dedica completamente alla musica, collaborando come corista con artisti prestigiosi come Andrea Bocelli, Noah, Darlene Zschech, Don Moen, Gen Rosso, Gen Verde, Nek, e partecipando a eventi importanti, tra cui esibizioni a Piazza San Pietro.

Specializzata nel modello Estill Voice Training, ottiene la certificazione EFP nel 2013 e prosegue gli studi fino a diventare EMT-C. Appassionata di didattica, si forma con esperti di rilievo, integrando tecniche pop e jazz. Nel 2016 si certifica come insegnante di canto con il percorso VOICEtoTEACH® e nel 2019 completa un master alla NAM di Milano.

Dal 2017 è co-fondatrice della Sing&Song Home Studio, dove insegna canto e prepara talenti per concorsi nazionali e internazionali come Zecchino d’Oro, X Factor, Area Sanremo, Tour Music Fest, The Voice Kids. Ha registrato circa 20 album come corista ed è docente per le certificazioni Trinity College London. Claudia continua a perfezionarsi e a ispirare cantanti di tutte le età con il suo approccio tecnico ed emotivo alla voce, promuovendo la cura e la valorizzazione del potenziale vocale. Autrice del libro La Voce che Respira, diffonde un messaggio di autenticità e libertà espressiva.