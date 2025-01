Salernitana a caccia della salvezza: obiettivo possibile?

di Danilo Iammancino

Il calcio è fatto anche di piccole, grandi imprese e i tifosi della Salernitana ne sono consapevoli. Ma in alcuni momenti è meglio accantonare i sogni di grandezza per evitare brutti risvegli.

La Salernitana galleggia in terzultima posizione con un rendimento di 15 punti in casa e di sei in trasferta. Reti Segnate: 22, reti subite: 33. E Breda è l’ennesimo allenatore che si avvicenda in panchina. Sarà il caso di serrare i ranghi per evitare una doppia retrocessione o è ancora lecito pensare a una salvezza “tranquilla”?

Salernitana, poca fiducia dai siti scommesse

In base alla classifica tutto è ancora aperto relativamente alla salvezza senza play-out, e se si dà uno sguardo alle quote sul campionato cadetto messe a disposizione dai principali siti di betting italiani, la squadra granata è considerata mediamente come 15ma forza dell’attuale Serie B.

Salvezza diretta con un cambio di rotta

Più che un cambio di rotta servirebbe una piccola rivoluzione. Qualcosa si è già mosso con il doppio cambio nell’area tecnica e dirigenziale e adesso, con l’ufficializzazione di Breda e Valentini, l’ambiente granata si aspetta una scossa. La salvezza diretta dista quattro lunghezze e rappresenta il vero obiettivo dei granata, per evitare di sprofondare in Lega Pro.

Gli interventi necessari sul mercato

“Servono rinforzi ma la rosa non è certo da buttare via” ha sottolineato Roberto Breda subito dopo la firma del contratto di sei mesi che lo lega al club. “Si possono trovare dei valori inespressi che possono darci una grande mano quasi come i nuovi acquisti” ha sottolineato l’ex capitano granata. “Voglio valutare il gruppo”. E ancora: “Non veniamo con l’accetta a tagliare teste. Dobbiamo portare la nave in porto e non lo faremo da soli. Faremo tutto il possibile notte e giorno per migliorare questa squadra”.

Nel frattempo sono arrivati tanti volti nuovi in maglia granata: Christensen tra i pali, Lochoshvili e Guasone in difesa, Corazza per la fascia destra, Caligara e Girelli a centrocampo, mentre l’attacco è stato totalmente rivoluzionato con gli acquisti di Cerri e Raimondo.

Per quel che concerne le uscite, Wlodarczyk, Braaf, Maggiore, Bronn, uno tra Sepe e Fiorillo, e Kallon sono destinati a partire.

A poco meno di una settimana dalla fine della sessione invernale del calciomercato, la Salernitana proverà a puntellare la squadra per consentire al mister Roberto Breda di centrare la salvezza e regalare una gioia a una piazza calorosa e passionale come Salerno.