Stephan Lichtsteiner comunica l’addio al calcio con un video sui social: l’ex terzino della Juventus si ritira a trentasei anni

Stephan Lichtsteiner ufficializza l’addio al calcio giocato con un video sui social network. Lo svizzero, perno della Juventus della ricostruzione, appende gli scarpini al chiodo a 36 anni. L’ultima avventura in Bundesliga all’Augsburg e i continui acciacchi che lo hanno tormentato, lo hanno portato a questa scelta.

Queste le parole di Lichtsteiner che ha comunicato il suo messaggio in più lingue: “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l’Arsenal, per finire con l’Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la Nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene” – ha concluso Lichtsteiner.

Il giocatore resterà per sempre legato ai colori della Vecchia Signora. Segnò il primo gol nel nuovo stadio, battezzato con una vittoria contro il Parma. Il suo carattere e voglia di fare bene lo hanno contraddistinto al di là dei suoi limiti tecnici. Lichtsteiner ha risposto sempre presente ma adesso è ora di non rispondere all’appello.

