Oggi si giocano sette partite della Liga spagnola, giunta all’ultima giornata. Tra l’Atletico Madrid e la vittoria c’è Ronaldo

Ultimi 90 minuti in Liga. Alle ore 18:00 si giocano in contemporanea sette partite del campionato spagnolo, giunto all’ultima giornata. Occhi puntati sulle partite di Atletico Madrid e dei “cugini” del Real, che si giocano il titolo. Dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Osasuna, alla squadra di Simeone basterà battere il Valladolid per conquistare il titolo.

Potrebbe interessarti:

Il Real, per sperare nella vittoria, deve battere il Villareal e sperare in un passo falso dei Colchoneros. Fuori dai giochi Barcellona e Siviglia, che però sono sicure del posto in Champions League. Sia l’Atletico che il Real dovranno sudarsi l’ultima partita. Infatti, le loro avversarie, sono in lotta per obiettivi diversi. Il Valladolid di Ronaldo è ad un passo dalla retrocessione, e per rimanere in Liga deve battere l’Atletico e sperare nelle sconfitte di Elche e Huesca.

Il Villareal invece, si gioca uno dei due posti in Europa League insieme a Betis e Real Sociedad. Una di queste tre andrà in Conference League. Il Villareal potrebbe anche qualificarsi in Champions League qualora vinca l’Europa League. Già chiuso invece il discorso di miglior marcatore della Liga, con Messi a quota 30 reti, sette in più di Moreno.