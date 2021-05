Dazn ha annunciato una docuserie dedicata all’ex leggenda brasiliana Ronaldo, oggi presidente del Real Valladolid. Ieri è stato lanciato il primo episodio

Questa settimana si giocherà l’ultima giornata della Liga, con l’Atletico Madrid ad un passo dal trionfo. Gli uomini di Simeone devono battere il Real Valladolid per conquistare la vittoria in campionato. Da parte sua, il Real Valladolid deve vincere per sperare nella salvezza. Il presidente del club spagnolo è Ronaldo il “Fenomeno”, che potrebbe fare un favore al suo Real Madrid.

Il brasiliano ha acquistato il Valladolid nel 2018, e proprio sulla sua esperienza di presidente, Dazn ha annunciato una docuserie, dal titolo “Ronaldo – El Presidente”, dedicata al fenomeno brasiliano. Ronaldo con Dazn ha avviato un progetto di collaborazione della durata di tre anni, per realizzare tre docuserie che parleranno della storia dell’attaccante brasiliano.

Ieri è stato lanciato a livello globale il primo episodio della prima serie, suddivisa in sei episodi, che parlerà dell’esperienza di Ronaldo come presidente del Valladolid. Gli episodi saranno incentrati sulle vittorie e sulle sconfitte della squadra, del rapporto del brasiliano con i propri calciatori. In più ci saranno delle interviste ad alcuni dei suoi ex compagni di squadra come Zanetti, Dida, Guardiola e Roberto Carlos.