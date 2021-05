La Regione Sicilia lancia l’iniziativa “Porta un nonno, vinci un vaccino” destinata agli ultra 80enni e agli over 18

La Regione Sicilia lancia un’iniziativa per dare una nuova spinta alle vaccinazioni, nasce così il progetto “Proteggi te e i tuoi nonni”. In questo modo un ultra 80enne ed un suo accompagnatore over 18 (non necessariamente legati da vincoli di parentela) potranno ricevere la prima dose di vaccino anti Covid senza effettuare alcuna prenotazione.

“Porta un nonno, vinci un vaccino”, l’iniziativa messa al bando dalla regione Sicilia avrà inizio il 21 maggio e sarà valida fino a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub provinciali. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale (AstraZeneca e Johnson&Johnson). Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna.

La situazione vaccini nella Regione

“Ormai, giorno dopo giorno, nonostante ci sia ancora qualche problema con l’approvvigionamento dei vaccini, sembra che la macchina abbia ingranato la marcia giusta”– ha rivelato il Governatore Nello Musumeci. Il Presidente della Regione Sicilia inoltre ha anche parlato dell’iniziale paura e diffidenza verso il vaccino che sembra essere superata. “Anche l’iniziale diffidenza da parte di alcuni verso la vaccinazione sembra ormai superata. Che il centro dell’ex Fiera del Mediterraneo possa essere il primo in Italia a funzionare ventiquattr’ore al giorno rappresenta per il mio governo un ulteriore motivo di orgoglio”.