A partire da questa notte si giocano i Playoff Nba, con i Nets favoriti alla vittoria finale. I Griezzlies eliminano i Warriors nel Play-In

Si è completato il tabellone dei Playoff Nba, che cominceranno questa notte. Gli ultimi ad entrare tra i migliori otto sono stati i Memphis Griezzlies, che nel Play-in hanno sconfitto per 117-112 i Warriors. Ai californiani non sono bastati i 39 punti di Curry. Tra i Griezzlies grande prestazione di Ja Morant, autore di 35 punti. La squadra del Tennessee si è quindi qualificata come ottava, e come da regolamento affronterà la testa di serie n.1, ovvero i Jazz di Donovan Mitchell.

Potrebbe interessarti:

Grande attesa per i la gara tra i Phoenix Suns, autori di una ottima Regular Season, e i Lakers, che a causa dei numerosi infortuni sono stati costretti a giocare il Play-In contro i Warriors, e si sono qualificati da settimi. I campioni in carica però hanno recuperato Davis e Leborn, e si candidano ad un posto da protagonisti in questi Playoff Nba. I Nuggets contro i Blazers di Lillard non potranno contare su Murray, ma possono affidarsi ad un Jokic formato Mvp.

Infine la sfida tra i Clippers e i Mavericks, che si affrontano per il 2° anno consecutivo. A differenza dello scorso anno però, Doncic potrà contare anche su Porzingis. Ad est la sfida più attesa è tra gli Heat e i Bucks, che si affrontarono già in semifinale lo scorso anno, con la vittoria della squadra della Florida. I Sizers sono nettamente favoriti sui Wizards, mentre è più equilibrata la sfida tra New York e Atlanta, che tornano ai Playoff Nba dopo alcuni anni di assenza.

Infine promette scintille la sfida tra Nets, favoriti alla vittoria finale, e i Celtics, che sono passati dal Play-In. Attesissimo l’ex della partita Irving, passato a da Boston a Brooklyn nella scorsa stagione.