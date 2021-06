A partire dalla prossima stagione la Liga Santander vedrà di nuovo gli stadi pieni per l’intera capienza. In Spagna si torna a vivere

Il governo spagnolo, presieduto dal premier Pedro Sánchez ha abrogato l’articolo 15.2 della legge anti-Covid. Il comma in questione imponendo un limite alla capienza degli stadi di calcio e alle arene di basket, eliminava quasi per intero l’emozione di vivere una partita allo stadio. A partire dalla prossima stagione, invece, la Liga Santander potrà nuovamente vedere gli stadi pieni per l’intera capienza.

La ministra della salute spagnola, Carolina Darias, ha confermato la notizia in conferenza stampa affermando: “Torniamo alla normalità in termini di afflusso di pubblico per l’inizio del campionato di calcio e dell’ACB (massimo campionato di basket spagnolo, ndr)”. La capienza degli stadi, già aumentata al 25% per l’ultima giornata della scorsa stagione di campionato vinta dall’Atletico Madrid, tornerà nuovamente (e finalmente) al 100%.

Per allora, con molta probabilità, i contagi dovuti all’epidemia di Covid dovrebbero essersi notevolmente ridotti. Il conseguente abbassamento del rischio di raggiungimento di un nuovo picco fornisce una vera e propria boccata di fiducia . La riapertura degli stadi per l’intera capienza del 100% è un segnale forte. Restiamo in attesa di capire quando toccherà anche alle altre nazioni.