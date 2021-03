Lil Nas X: nuovo singolo che omaggia il film di Luca Guadagnino

- Consigliato per te -

Lil Nas X è tornato con un nuovo singolo in cui omaggia “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino. Scopriamo il significato del brano

Dopo lo straordinario successo della hit “Old Town Road” in collaborazione con Billy Ray Cyrus, certificata tre volte disco di platino in Italia, Lil Nas X torna, dal 2 aprile, con il singolo “Montero (Call Me By Your Name)“, un chiaro omaggio al film di Luca Guadagnino.

Il videoclip è pieno di riferimenti biblici e accenni alla mitologia greca, infatti, la storia si apre in un lussureggiante Giardino dell’Eden dove Lil Nas X introduce per la prima volta il tema della dualità, che ci viene mostrato in tutto il video. L’artista interpreta sia il ruolo di Adamo sia quello del serpente tentatore: i due finiranno per fondersi per diventare un solo essere.

A seguito di un cenno al Simposio di Platone visualizzato sull’albero della vita, Lil Nas X si ritrova nel giorno della sua esecuzione nel Colosseo, dov’è circondato da varie versioni di se stesso e riceve il giudizio finale. Una volta giustiziato, ascende al Paradiso solo per essere tirato giù all’Inferno dove sfrutta la sua sessualità per sedurre il diavolo, spogliarlo del suo potere come forza del male, e smantellare il trono del giudizio e della punizione che ha trattenuto molti di noi dall’abbracciare il nostro vero sé per paura.

Significato

“Caro Montero (vero nome di Lil Nas X) di 14 anni, ho scritto una canzone con il nostro nome dentro. Parla di un ragazzo che ho incontrato la scorsa estate. So che abbiamo promesso di non uscire mai allo scoperto pubblicamente, so che abbiamo promesso di non essere mai “quel” tipo di persona gay, so che abbiamo promesso di morire con il segreto, ma questo aprirà le porte a molte altre persone queer. Tutto questo mi spaventa molto, le persone si arrabbieranno, diranno che li sto forzando ad accettare la mia opinione. Ma la verità è che sono così. Lo scopo è far sì che le persone stiano fuori dalla vita degli altri e smettano di dettare chi dovrebbero essere. Ti mando amore dal futuro.”, ha commentato Lil Nas X.

Il brano ci invita ad una profonda riflessione presente nel film “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino: “Ami veramente il tuo prossimo come te stesso, tanto da chiamarlo con il tuo nome?”.